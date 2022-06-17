Пьяный мужчина угнал чужое авто и совершил ДТП в Мерке

В Жамбылской области полицейскими по горячим следам задержан пьяный мужчина, угнавший чужой автомобиль и совершивший ДТП, сообщает Zakon.kz.

13 июня в полицию обратился 23-летний парень с заявлением об угоне автомобиля.

По словам потерпевшего, автомобиль Chevrolet Lanos находился возле Дома культуры в селе Мерке. Он оставил двери незапертыми. Неизвестный проник в салон авто и угнал его.

Как выяснилось, после угона автомобиля нарушитель совершил дорожно-транспортное происшествие. Подозреваемый был сразу же задержан сотрудниками полиции. Пресс-служба ДП Жамбылской области

Как показало медицинское освидетельствование, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 200 части 1 УК РК.