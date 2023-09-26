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Пьяный мужчина угнал авто с парковки кинотеатра в Шымкенте

Пьяный мужчина угнал авто с парковки кинотеатра в Шымкенте Фото: скриншот видео
В Шымкенте пьяный мужчина угнал машину посетителя кинотеатра, сообщает Zakon.kz.

В полицию поступило сообщение об угоне Mercedes-Benz Sprinter, припаркованного возле одного из  кинотеатров города.

На задержание похитителя ориентировали автоэкипаж №776.

По информации ДП города, о маршруте движения угнанной машины патрульных полицейских информировали инспекторы видеонаблюдения центра оперативного управления. На неоднократные требования стражей порядка остановиться угонщик лишь прибавил газу и пытался скрыться. Его удалось задержать спустя несколько минут на одной из улиц. 


"Результаты медицинского освидетельствования показали, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения", – рассказал инспектор службы ППП Габит Абдрахман.

Угонщика лишили водительских прав на семь лет и взяли под адмарест. Кроме того, за невыполнение законного требования сотрудников полиции нарушителя привлекли ответственности по ст. 613 КоАП РК. 

Ранее в Абайской области пьяный мужчина угнал машину и совершил ДТП. 

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Анастасия Стативкина
Шымкент
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