Пьяный мужчина угнал авто с парковки кинотеатра в Шымкенте
В полицию поступило сообщение об угоне Mercedes-Benz Sprinter, припаркованного возле одного из кинотеатров города.
На задержание похитителя ориентировали автоэкипаж №776.
По информации ДП города, о маршруте движения угнанной машины патрульных полицейских информировали инспекторы видеонаблюдения центра оперативного управления. На неоднократные требования стражей порядка остановиться угонщик лишь прибавил газу и пытался скрыться. Его удалось задержать спустя несколько минут на одной из улиц.
"Результаты медицинского освидетельствования показали, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения", – рассказал инспектор службы ППП Габит Абдрахман.
Угонщика лишили водительских прав на семь лет и взяли под адмарест. Кроме того, за невыполнение законного требования сотрудников полиции нарушителя привлекли ответственности по ст. 613 КоАП РК.
Ранее в Абайской области пьяный мужчина угнал машину и совершил ДТП.