Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Великобритания одобрила экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

Великобритания одобрила экстрадицию Джулиана Ассанжа в США Фото: wikimedia
Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател приняла решение экстрадировать в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, защита Ассанжа сможет оспорить это решение в течение двух недель.

Основателю WikiLeaks грозит пожизненный срок за публикацию тысяч секретных документов правительства США.

С 2012 по 2019 год Ассанж укрывался в Посольстве Эквадора в Лондоне. Весной 2019 года его выдворили за нарушение внутреннего распорядка, и он сразу был арестован британской полицией за бегство от правосудия.

Анастасия Стативкина
Ассанж Джулиан Великобритания США
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жених ударил невесту за победу, Узбекистан
За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана
Провал экзамена студенты Актобе
В Минздраве назвали причину «провала» экзаменов студентами
ПМЭФ 2022
Зачем ЕАЭС единая валюта, рассказали на ПМЭФ
Ситуация в Украине 16 июня
Ситуация в Украине: статус кандидата в члены Евросоюза и слова Пескова о мобилизации
Сенат, поправки, ОСИ и ПТ, сроки, продление
КСК будут работать еще год в Казахстане
финансовая пирамида, обман, АФМ
Почти на два млн долларов и 630 млн тенге обманули жителей Алматы
из аэропорта Алматы пытались вывезти незадекларированную валюту
528 млн тенге пытались провезти через аэропорт Алматы
Уходит из России
Coca-Cola уходит с российского рынка
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления