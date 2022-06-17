Великобритания одобрила экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател приняла решение экстрадировать в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, защита Ассанжа сможет оспорить это решение в течение двух недель.

Основателю WikiLeaks грозит пожизненный срок за публикацию тысяч секретных документов правительства США.

С 2012 по 2019 год Ассанж укрывался в Посольстве Эквадора в Лондоне. Весной 2019 года его выдворили за нарушение внутреннего распорядка, и он сразу был арестован британской полицией за бегство от правосудия.