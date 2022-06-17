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Аким Алматы: Зоопарком буду заниматься сам

Алматинский зоопарк, вольеры Фото: almatyzoo
Аким Алматы Ерболат Досаев обещал взять развитие зоопарка в свои руки, сообщает Zakon.kz.

На встрече с населением Медеуского района представитель Общества защиты животных обратилась с просьбой усилить ветеринарную службу зоопарка.

Алматинским зоопарком буду заниматься сам. Мы его подтянем до международного хорошего уровня. Мы договаривались с нашими бизнесменами, в свое время приглашали, по разным причинам они ушли.Ерболат Досаев

Аким города сказал, что нужна реконструкция зоопарка. Он должен стать знаковым объектом города. Также будет усилена ветеринарная служба.

Анастасия Стативкина
Досаев Ерболат Алматы
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