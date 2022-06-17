Аким Алматы: Зоопарком буду заниматься сам

Аким Алматы Ерболат Досаев обещал взять развитие зоопарка в свои руки, сообщает Zakon.kz.

На встрече с населением Медеуского района представитель Общества защиты животных обратилась с просьбой усилить ветеринарную службу зоопарка.

Алматинским зоопарком буду заниматься сам. Мы его подтянем до международного хорошего уровня. Мы договаривались с нашими бизнесменами, в свое время приглашали, по разным причинам они ушли. Ерболат Досаев

Аким города сказал, что нужна реконструкция зоопарка. Он должен стать знаковым объектом города. Также будет усилена ветеринарная служба.