Лейтенант полиции Зарина Жуманбек из Акмолинской области спасла ребенка в Москве

Старший криминалист Департамента полиции Акмолинской области Зарина Жуманбек проходит обучение на третьем факультете Академии управления МВД России по специальности «криминалистика и судебно-экспертная деятельность», передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 16 мая. Девушка направлялась после учебы в общежитие и увидела женщину с двумя малолетними детьми, которые переходили трамвайные пути. Порывом ветра с головы одной из девочек сорвало кепку, которая упала на пути. Она побежала назад, чтобы поднять головной убор, не замечая приближающегося трамвая. Оценив ситуацию, девушка-полицейский выхватила девочку практически из-под колес трамвая и отвела ее в безопасное место. Пресс-служба МВД РК

Отмечается, что Зарина успокоила испугавшегося ребенка, затем передала взволнованной маме. На месте ЧП также находились учащиеся Академии.

Фото: polisia.kz

Этот поступок говорит о высочайшем уровне профессионализма, мужества и четких действиях в экстремальных ситуациях, – подчеркнул один из руководителей Академии управления МВД России Григорий Скрипкин.

14 июня Зарину наградили почетной грамотой учебного заведения.

Я не могла поступить иначе. В тот момент я думала лишь о том, как спасти ребенка от беды. Будучи адъюнктом Академии, я всегда стремилась с честью и достоинством представлять в другой стране свою Родину – Республику Казахстан. Весь свой накопленный профессиональный багаж знаний я хочу применять во благо нашей страны, – подытожила Зарина.

За время обучения за рубежом девушка приняла участие в шести научно-практических мероприятиях, в том числе в четырех международных научно-практических конференциях и форумах.

Она состоит в Ассоциации студентов-казахстанцев в России и принимает активное участие во всех проводимых мероприятиях.