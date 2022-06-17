Казахстан не признает ЛНР и ДНР – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал свое мнение по поводу самопровозглашенных ЛНР и ДНР, передает корреспондент Zakon.kz.

Разные мнения по этому поводу, я прямо скажу. Общество у нас открытое, зрелость гражданского общества налицо. Я хотел бы отметить, что современное международное право – это устав ООН. Но два основных принципа, заложенных в уставе, в настоящее время пришли во взаимное противоречие. Это территориальная целостность государства и право на самоопределение. Президент Казахстана

По словам Токаева, если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано, то вместо 193 государств, которые входят в ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств, что может привести к хаосу.

По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию, и, по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на ваш вопрос, – сказал Токаев.