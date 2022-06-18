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СМИ сообщили об использовании Европой зимних запасов газа

Европа газ России Фото: pixabay
Если работа газопровода Nord Stream будет остановлена, европейские страны не смогут достичь установленного Евросоюзом уровня запасов газа к началу отопительного сезона в ноябре, сообщает Zakon.kz.

Данные Gas Infrastructure Europe говорят о снижении запасов газа в европейских хранилищах на фоне сокращения поставок «Газпромом», их используют зимой. Сокращения коснулись Германию, Францию, Италию и Австрию, сообщает РБК.

Хранилища газа, которые обычно используются зимой, были во вторник заполнены на 52%, к этому дню запасы топлива в них снизились на 1 процентный пункт. При этом они остаются примерно равны среднего уровня запасов газа за пять лет.

Очевидно, что этого не должно происходить в сезон закачки. Это будет тревожно для рынка и, вероятно, поддержит цены».руководитель отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон

В консалтинговой компании Wood Mackenzie допустили, что если работа газопровода Nord Stream будет остановлена, европейские страны не смогут достичь установленного Евросоюзом уровня запасов газа к началу отопительного сезона в ноябре, а полностью исчерпать свои запасы они рискуют к январю.

О сокращении поставок газа ряд европейских компаний сообщили в середине июня. Так, в итальянской Eni рассказали, что «Газпром» уведомил ее о снижении объемов на 15%, однако причину уточнять не стал. Позднее в тот же день немецкий концерн Uniper (крупнейший импортер газа из России в Германии) сообщил о получении на меньших объемов топлива, чем предусмотрено контрактом. В компании указали, что недополучили 25% объемов газа, это произошло после того, как российская сторона «ограничила поставки по своему крупнейшему трубопроводу в Европу».

Данияр Кунафин
Россия Европейский Союз
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