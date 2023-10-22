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Здравоохранение сектора Газа исчерпало запасы медикаментов

военный конфликт Фото: pixabay
Минздрав Палестины сообщил, что структуры здравоохранения сектора Газа исчерпали запасы медикаментов и топлива, сообщает Zakon.kz.

Как пишет сирийское агентство SANA, поступающая в сектор гуманитарная помощь недостаточна и не доходит до больниц.

Отмечается, что первые 20 грузовиков с гумпомощью для сектора Газа прибыли в анклав через египетский КПП "Рафах" 21 октября. Большая часть гумпомощи – 200 фур – не может проехать в сектор, поскольку Израиль ее не пропускает.

Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа 7 октября. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".

Известно, что число жертв конфликта между палестинскими боевиками и Израилем с обеих сторон стало максимальным за всю историю противостояния в секторе Газа.

Все новости о ситуации в Израиле и Палестине – в этом сюжете.

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