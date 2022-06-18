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В Казахстане снимут сериал про Маншук Маметову

сериал подвиг Казахстан Маншук Маметова Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанская актриса Баян Алагузова на странице в Instagram рассказала о предстоящих съемках сериала про пулеметчицу Маншук Маметову, сообщает Zakon.kz.

Продюсер в подписи к публикации уточнила, что главную роль исполнит Зухра Сайпи.

Мечты сбываются! Очень скоро наша компания приступает к съемкам сериала о Маншук Маметовой. Надеюсь, у нас все получится и легендарный подвиг Маншук останется в веках! Наша Маншук — молодая талантливая актриса Зухра Сайпи, режиссер-постановщик — Аскар Узабаев. Баян Алагузова

Маншук Жиенгалиевна Маметова — пулеметчица 100-й отдельной стрелковой бригады 3-й ударной армии Калининского фронта, старший сержант.

15 октября 1943 года в тяжелых боях за освобождение города Невеля (Невельская наступательная операция), оставшись одна из пулеметного расчета, будучи тяжело ранена осколком в голову, уничтожила 70 солдат противника. Похоронена в Невеле.

Звание Героя Советского Союза гвардии старшему сержанту Маметовой Маншук Жиенгалиевне присвоено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1944 года посмертно. Она стала первой девушкой из Казахстана, удостоенной этой высокой награды.

Анастасия Московчук
Алагузова Баян Маметова Маншук Казахстан
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