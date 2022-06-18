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Кардиолог рассказал, какие напитки способны нормализовать давление

отвар Фото: pixabay
Заслуженный врач России Юрий Серебрянский заявил, что травяные чаи, отвар валерианы, календулы и шиповника могут помочь стабилизовать артериальное давление, улучшить сон и уменьшить нервное напряжение, передает Zakon.kz.

По мнению эксперта, не менее полезным может стать чай с мятой, малиной, смородиной или мелиссой. 

Это может быть еще корень валерианы, можно делать отвар. Или календула в виде отвара или чая. Это безобидные и вместе с тем полезные напитки, – цитирует Серебрянского «Москва-24».

Специалист добавил, что отвар шиповника благотворно влияет на сосуды, иммунитет и на нервную систему.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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