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Спасатели помогли ребенку, застрявшему в решетке окна в Балхаше

ДЧС Фото: скриншот
Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов по улице Казбековой 17 июня, передает Zakon.kz.
Мальчик 2014 года рождения засунул голову в решетку окна и застрял. Обеспокоенные родители не смогли помочь ребенку и обратились за помощью. Пожарные-спасатели с помощью гидравлических челюстных ножниц срезали металлическую решетку и извлекли голову ребенка. Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Сообщается, что с мальчиком все в порядке, в медицинской помощи он не нуждался.

Елена Беляева
Балхаш
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