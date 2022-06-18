Спасатели помогли ребенку, застрявшему в решетке окна в Балхаше

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов по улице Казбековой 17 июня, передает Zakon.kz.

Мальчик 2014 года рождения засунул голову в решетку окна и застрял. Обеспокоенные родители не смогли помочь ребенку и обратились за помощью. Пожарные-спасатели с помощью гидравлических челюстных ножниц срезали металлическую решетку и извлекли голову ребенка. Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Сообщается, что с мальчиком все в порядке, в медицинской помощи он не нуждался.