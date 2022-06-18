Ситуация в Украине: Киев вводит визовый режим для россиян, в Николаеве запретят русский язык

«Газпром» заявил об остановке поставок газа в Европу по «Турецкому потоку» в период с 21 по 28 июня из-за плановых ремонтных работ.

Лондон не откажется от поддержки Киева, заявил премьер Великобритании Джонсон.

Украина с 1 июля вводит визовый режим для граждан РФ.

Экс-канцлер ФРГ Меркель заявила о готовности стать посредником при урегулировании ситуации в Украине.

DDoS-атаки на инфраструктуру ПМЭФ накануне шли с мощностью 140 ГБ в секунду, они производились в том числе с адресов из США и Украины, заявил оргкомитет международной конференции.