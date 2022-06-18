Ситуация в Украине: Киев вводит визовый режим для россиян, в Николаеве запретят русский язык
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Исполком города Николаева заявил о том, что с 1 сентября 2022 года в школах будет запрещено использование русского языка, передает Zakon.kz.
«Газпром» заявил об остановке поставок газа в Европу по «Турецкому потоку» в период с 21 по 28 июня из-за плановых ремонтных работ.
Лондон не откажется от поддержки Киева, заявил премьер Великобритании Джонсон.
Украина с 1 июля вводит визовый режим для граждан РФ.
Экс-канцлер ФРГ Меркель заявила о готовности стать посредником при урегулировании ситуации в Украине.
DDoS-атаки на инфраструктуру ПМЭФ накануне шли с мощностью 140 ГБ в секунду, они производились в том числе с адресов из США и Украины, заявил оргкомитет международной конференции.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в мире появляется усталость от темы конфликта в Украине.
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