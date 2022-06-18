Рейс Алматы – Анталья задержали из-за повреждения фюзеляжа

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Рейс КС 915 должен был вылететь из Алматы в 09:40 по столичному времени. Посетить турецкий курортный город планировали 209 пассажиров, передает Zakon.kz.

Рейс задерживается по причине позднего прибытия самолета, на фюзеляже которого были найдены повреждения, полученные во время выполнения предыдущих рейсов. Произведены оценка и работы по устранению данных повреждений. Пресс-служба Air Astana Сообщается, что пассажирам были предоставлены напитки и горячее питание, людям с ограниченными возможностями, семьям с детьми и пожилым людям предоставлен доступ в бизнес-лаунж терминала для ожидания. Авиакомпания приносит извинения за причиненные неудобства и напоминает, что безопасность полета является наивысшим приоритетом. Пресс-служба Air Astana Известно, что вылет самолета планируется 19 июня в 11:40.