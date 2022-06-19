Токаев поздравил медработников: В обществе растет признание миссии врачей

Фото: akorda.kz

Ежегодно каждое третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День медицинского работника. Его празднование установлено указом президента Республики Казахстан в 1998 году, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев поздравил работников сферы здравоохранения с Днем медицинского работника, сообщает Акорда. Глава государства отметил, что они беззаветно служат высоким идеалам гуманизма и милосердия. С каждым днем в нашем обществе растет понимание и признание особой миссии врачей. Все больше талантливой молодежи связывает свою жизнь с медициной. Государство будет и дальше всемерно поддерживать медицинских работников, уделять особое внимание развитию сферы здравоохранения. Здоровье нации является важнейшим направлением нашей государственной политики, нацеленной на построение Нового Справедливого Казахстана. Касым-Жомарт Токаев Президент выразил искреннюю благодарность за самоотверженный труд и верность клятве Гиппократа.