В Казахстане отмечают День спорта

В Казахстане ежегодно каждое третье воскресенье августа отмечается День спорта, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства культуры и спорта, каждый третий казахстанец, или 7 млн 587 тысяч человек, занимается спортом. Это 38,5% от общей численности населения. Более 258 тысяч детей и подростков занимаются спортом в более чем 800 детско-юношеских физкультурных клубах.

За последние 3 года количество людей с особыми потребностями, занимающихся спортом и физической культурой, выросло на 25,3%, достигнув 51 325 человек. Около 584 тысяч человек систематически занимаются национальными видами спорта. В целом по республике насчитывается более 43 тысяч спортивных сооружений, из них более 23 тысяч – в сельской местности.

По словам МКС РК, в этом году начата работа по строительству 113 новых, реконструкции 20 и дооснащению 6 действующих спортивных объектов.

Ежегодно в республике проводится более 25 тысяч спортивно-массовых мероприятий различного уровня, охватывающих 1,2 млн человек, включая 500 тысяч человек в сельской местности. В последние годы набирают популярность бег, марафоны, велопробеги и веломарафоны, спортивные фестивали, семейные соревнования и массовые катания.