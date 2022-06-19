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Генсек НАТО заявил, что конфликт в Украине может длиться годы

Генсек НАТО поставки оружия в Украину Фото: pixabay
Генсек НАТО заверил, что альянс не будет посылать в Украину своих военнослужащих. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, сообщает Zakon.kz.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что поставки современного вооружения помогут украинским войскам захватить Донбасс, и не исключил при этом, что конфликт затянется на годы, сообщает РИА Новости.

НАТО продолжит поддерживать Украину в ее самообороне, но (альянс) не является частью конфликта.Йенс Столтенберг

Генсек НАТО заверил, что альянс не будет посылать в Украину своих военнослужащих.

Он также подчеркнул, что никто не знает, сколько продлится конфликт в Украине, однако необходимо быть готовыми к тому, что он может длиться годы.

Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.

Данияр Кунафин
Ситуация в Украине НАТО Столтенберг Йенс
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