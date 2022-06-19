Генсек НАТО заявил, что конфликт в Украине может длиться годы
Фото: pixabay
Генсек НАТО заверил, что альянс не будет посылать в Украину своих военнослужащих. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, сообщает Zakon.kz.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что поставки современного вооружения помогут украинским войскам захватить Донбасс, и не исключил при этом, что конфликт затянется на годы, сообщает РИА Новости.
НАТО продолжит поддерживать Украину в ее самообороне, но (альянс) не является частью конфликта.Йенс Столтенберг
Генсек НАТО заверил, что альянс не будет посылать в Украину своих военнослужащих.
Он также подчеркнул, что никто не знает, сколько продлится конфликт в Украине, однако необходимо быть готовыми к тому, что он может длиться годы.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ