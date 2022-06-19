Какие документы подписали делегации Казахстана и Ирана

Затем в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Институтом внешнеполитических исследований при Министерстве иностранных дел Республики Казахстан и Институтом международных и политических исследований при Министерстве иностранных дел Исламской Республики Иран.

Программа культурного обмена на 2022-2025 годы между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран.

Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области аналитических исследований и обмена опытом.

Меморандум о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о сотрудничестве по повышению двусторонней торговли.

Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран по сотрудничеству в области сельского хозяйства.

Меморандум о казахстанско-иранском сотрудничестве в торговле сельскохозяйственной продукцией и транзите.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО «Агентство «Хабар» и Государственной телерадиокомпанией Исламской Республики Иран.

Меморандум о взаимопонимании между АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и Национальной иранской нефтяной компанией Исламской Республики Иран.