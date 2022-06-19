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Какие документы подписали делегации Казахстана и Ирана

ручка Фото: Zakon.kz
По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси подписали Совместное заявление, которое направлено на вывод двустороннего сотрудничества на новый уровень, передает Zakon.kz.

Затем в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

  1. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Институтом внешнеполитических исследований при Министерстве иностранных дел Республики Казахстан и Институтом международных и политических исследований при Министерстве иностранных дел Исламской Республики Иран.

  2. Программа культурного обмена на 2022-2025 годы между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран.

  3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области аналитических исследований и обмена опытом.

  4. Меморандум о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о сотрудничестве по повышению двусторонней торговли.

  5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран по сотрудничеству в области сельского хозяйства.

  6. Меморандум о казахстанско-иранском сотрудничестве в торговле сельскохозяйственной продукцией и транзите.

  7. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО «Агентство «Хабар» и Государственной телерадиокомпанией Исламской Республики Иран.

  8. Меморандум о взаимопонимании между АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и Национальной иранской нефтяной компанией Исламской Республики Иран.

  9. Меморандум о сотрудничестве между АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и Железными дорогами Исламской Республики Иран.

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