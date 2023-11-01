Какие документы подписали Казахстан и Франция
Фото: akorda.kz
По итогам переговоров 1 ноября 2023 года президенты Казахстана и Франции Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон приняли совместное заявление, а члены официальных делегаций подписали шесть документов, сообщает Zakon.kz.
Telegram-канал Акорды опубликовал список документов, подписанных официальными делегациями Казахстана и Франции:
- Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Французской Республики об учреждении и функционировании Группы Французского агентства развития в Республике Казахстан.
- Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Французской Республики относительно создания международных (французских) школ в Республике Казахстан и преподавания французского языка в средних учебных заведениях Республики Казахстан.
- Совместная декларация между Казахстаном и Францией о намерениях по сотрудничеству по стратегическим минералам.
- Соглашение о сотрудничестве, лицензии и поставках между АО "НХ "QazBioPharm" и компанией Boehringer Ingelheim Animal Health France по локальному производству вакцины против ящура в Республике Казахстан.
- Соглашение о совместном предприятии по проекту строительства ветроэлектростанций совокупной мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии.
- Соглашение об инвестициях о реализации проекта "Производство и сервисное обслуживание железнодорожных локомотивов и подвижного состава, а также комплектующих к железнодорожной технике в Республике Казахстан".
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