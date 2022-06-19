ДЧС обратился к туристам с просьбой воздержаться от походов в алматинские горы

Также спасатели рекомендуют следить за сигналами «112» оповещения и сообщениями СМИ.

«Казгидромет» прогнозирует 20-22 июня:

В Илейском, Жетысуском Алатау: днем 21, сутки 22 июня временами сильный дождь, гроза, местами град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, временами порывы 15-20 м/с.

В Киргизском Алатау: сутки 20, ночью 21, днем 22 июня временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, местами 15-20 м/с.

В Таласском Алатау: 20-21 июня временами сильный дождь. Местами гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на восточный, при грозе порывы 15-20 м/c.

В Западном Алтае: местами гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, северо-восточный, днем 20, сутки 22 июня местами 15 м/с.