ДЧС обратился к туристам с просьбой воздержаться от походов в алматинские горы
Временами ожидается сильный дождь, гроза. 21-22 июня местами град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, временами порывы 15-20 м/с. Просим воздержаться от походов в горы, – говорится в сообщении.
Также спасатели рекомендуют следить за сигналами «112» оповещения и сообщениями СМИ.
«Казгидромет» прогнозирует 20-22 июня:
В Илейском, Жетысуском Алатау: днем 21, сутки 22 июня временами сильный дождь, гроза, местами град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, временами порывы 15-20 м/с.
В Киргизском Алатау: сутки 20, ночью 21, днем 22 июня временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, местами 15-20 м/с.
В Таласском Алатау: 20-21 июня временами сильный дождь. Местами гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на восточный, при грозе порывы 15-20 м/c.
В Западном Алтае: местами гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, северо-восточный, днем 20, сутки 22 июня местами 15 м/с.
В Тарбагатае: ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем 20 июня местами 15 м/с.