Опубликован астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака

Астролог Сергей Седашёв рассказал, чего ожидать представителям всех знаков зодиака с 20 по 26 июня, передает Zakon.kz.

В беседе с интернет-изданием «Пятый канал» эксперт по звездам предупредил, что предстоящая семидневка будет толкать нас на романтические поступки.

По словам Сергея Седашёва, в деловой сфере возможны трудности с планированием, хотя оно будет необходимо.

Неделя хороша для умственной работы, выступлений, переговоров. Астролог Сергей Седашёв

Овен

Для рожденных под этим созвездием продолжается энергичный и перспективный период.

Эксперт по звездам советует им продолжать развивать деятельность в направлениях, которые приносят успех. Также можно браться за сложные и многообещающие задачи — энергетика и удача сейчас на высоте.

Телец

По словам астролога, для них продолжаются процессы, которые начались ранее, – они могут быть связаны с красотой, нежностью и личной жизнью.

Часть из процессов связана с нежеланием принимать перемены. В целом, неделя для Тельцов пройдет относительно спокойно.

Близнецы

Представителей этого знака зодиака ждет очень позитивная неделя.

Двигаться вперед, влиять на окружающих, достигать цели Близнецам помогут энергичность и активность, настойчивость и положительные пробивные способности. Также они будут остроумны и находчивы в общении и переговорах, и это еще поспособствует их успеху.

Рак

Скорее неблагоприятной, по словам эксперта по звездам, будет неделя для рожденных под этим созвездием.

Вам может казаться, что вас недостаточно ценят и уважают, и на этой почве будут возникать конфликты. Возможен также упадок сил, а вместе с завышенными ожиданиями это может приводить к тому, что вы будете не справляться с задачами, которые стоят перед вами.

Лев

Как отметила астролог, неделя будет очень благоприятной для Львов.

В этот период вам стоит максимально заявлять о себе, проговаривать свое видение, цели и амбиции. Это будет привлекать к вам последователей, усиливать симпатию окружающих и создавать общее чувство энергии и подъема вокруг вас.

Дева

Для представителей этого знака неделя предстоит умеренно непростая.

Главные трудности связаны с планированием и договоренностями — может быть сложно увязать все мелкие дела и планы в единое целое. Также возможны суета, нервозность и беспокойство. Неделя неблагоприятна для переговоров и общения — возможны ошибки и сложности с пониманием друг друга.

Весы

Весам, по словам астролога, на предстоящей неделе нужно как можно больше все проговаривать и обсуждать с окружающими.

Это поможет избежать конфликтов, которые иначе могут возникать по пустякам и на ровном месте. Ваши коммуникационные навыки будут на высоте и помогут сгладить такие ситуации.

Скорпион

Относительно спокойно пройдет неделя для рожденных под данным созвездием.

Возможны отголоски прежних сложных ситуаций, которые еще не до конца разрешены. В остальном — ситуация налаживается, и для вас приближается более позитивный период.

Стрелец

Ярко проявить себя смогут, как отметила эксперт по звездам, на этой неделе Стрельцы.

Главное помнить: меньше слов, больше дела! Именно дела и поступки помогут вам заявить о себе и будут добавлять энергии, а не забирать ее. Для умственной работы и переговоров неделя неблагоприятна.

Козерог

Напряженной будет неделя для Козерогов.

Возможны завалы на работе, сложности с выполнением обязательств, происки врагов или противников. Также может быть упадок сил или отсутствие веры в свои возможности. Стоит несколько снизить планку и не планировать слишком сложных дел.

Водолей

Для Водолеев неделя очень благоприятная.

Вы сможете активно транслировать свои идеи, планы и цели. Также вам удастся объединить вокруг себя людей либо начать новый важный проект. Неделя благоприятна для всех таких дел, используйте эти позитивные энергии по максимуму.

Рыбы

Скорее непростой будет неделя для Рыб.

Возможна запутанность — внутри себя и в отношениях с окружающими. Разговоры и обсуждения тоже не помогут. Неделя неблагоприятна для подписания важных документов и для умственной работы.

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