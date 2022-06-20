Большую часть зарплаты казахстанцы тратят на еду

Аналитики отмечают, что 50% расходов казахстанских семей уходит на продовольственные товары, причем 46% — непосредственно на еду. Стоит отметить, доля расходов на продовольствие каждый год растет, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным отчета finprom.kz, денежные доходы домашних хозяйств Казахстана за год выросли на 15,5% и составили в первом квартале 2022 года 777,8 тыс. тг в среднем на одно домохозяйство.

Расходы домохозяйств в свою очередь выросли на 17%, до 754,6 тыс. тг.

Отношение расходов домохозяйств к доходам за год выросло с 95,8 до 97%. То есть в первом квартале 2022 года 97% доходов домохозяйств было направлено на потребительские расходы, материальную помощь родственникам и знакомым, алименты, а также на налоги, платежи и другие выплаты, — заявили аналитики.

Среди регионов страны, как отмечено в исследовании, самые высокие расходы в первом квартале 2022 года наблюдались у домохозяйств Алматы (935,9 тыс. тг).

Следом идут Кызылординская (881 тыс. тг в среднем на одно домохозяйство) и Карагандинская (862,3 тыс. тг) области.

Кроме того, в трех регионах Казахстана расходы домохозяйств превысили доходы: в Туркестанской (на 15%) и Алматинской (на 14,8%) областях, а также в Алматы (на 11,2%).

В структуре расходов домашних хозяйств в первом квартале 2022 года почти 92% составили потребительские расходы: 693,2 тыс. тг. Из них около половины, или 377,4 тыс. тг, пришлось на продовольственные товары, 182,6 тыс. тг — на непродовольственные товары и 133,1 тыс. тг — на платные услуги.

Прочие расходы выросли на 25,5%, но составили при этом лишь 61,4 тыс. тг в среднем на домохозяйство.

Эксперты уточняют, что существенная часть расходов домохозяйств страны приходится на продукты питания и безалкогольные напитки: 349,2 тыс. тг, плюс 12,9% за год.

Это 46,3% от всех расходов и 92,5% от расходов на продовольственные товары.

Заметим: темпы роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки ускорились. Так, по итогам первого квартала 2022 года показатель составлял 11,9%, против 11,2% в первом квартале предыдущего года.