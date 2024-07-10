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Сколько казахстанцы тратят на еду

Пожилые люди, пенсионеры, пенсия, пенсионный возраст, цены на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 11:48 Фото: Zakon.kz
Расходы казахстанцев на еду выросли. Больше всего денег на еду тратят алматинцы, сообщает Zakon.kz.

В первом квартале 2024 года среднестатистический казахстанец потратил на продукты питания и безалкогольные напитки 131,3 тыс. тг, что на 6,7% больше, чем годом ранее: в первом квартале 2023 года затраты на еду и напитки составляли в среднем 123,1 тыс. тг на человека. А годовой рост тогда достигал 21,1%.

При этом, как пишет Finprom, по итогам первого квартала 2024 года цены на товары и услуги выросли на 9,3% за год, на продовольственные товары – на 7,5%, а непосредственно на продукты питания и безалкогольные напитки – на 7,2%.

По регионам

Наибольшие затраты на еду и напитки у жителей Алматы: 181,5 тыс. тг на душу населения в первом квартале текущего года, что на 7,7% больше, чем годом ранее. По сравнению со среднереспубликанским значением алматинцы потратили на 38,2% больше.

На втором и третьем местах – Восточно-Казахстанская (152,1 тыс. тг, плюс 4,1%) и Мангистауская (146,7 тыс. тг, плюс 6,7%) области.

Меньше всего потратили на еду и напитки жители Кызылординской (104,6 тыс. тг на душу населения), Актюбинской (106,4 тыс. тг) и Туркестанской (110,4 тыс. тг) областей.

Из 20 регионов страны только в двух регионах – Актюбинской и Алматинской областях – расходы снизились: на 5,1% до 106,4 тыс. тг на душу населения, и на 4,3%, до 124,3 тыс. тг соответственно.

Наибольший годовой рост расходов в секторе зафиксирован в Жетысуской области (на 19,8%, до 141,3 тыс. тг на душу населения), наименьший – в Акмолинской области (на 1,2%, до 112,4 тыс. тг).

На что тратят больше

Треть всех расходов казахстанцев на продукты питания и безалкогольные напитки пришлась на мясо и мясопродукты: 43,3 тыс. тг на душу населения, что на 6,4% больше, чем годом ранее.

Также значительные статьи расходов жителей страны в секторе пришлись на хлебопродукты и крупяные изделия (20,5 тыс. тг на человека, плюс 8,6% за год) и молочные продукты (14,5 тыс. тг, плюс 7,7%). В пятерке самых затратных продуктовых категорий также оказались фрукты (11,6 тыс. тг на душу населения в квартал) и овощи (8,9 тыс. тг).

На сахар, кондитерские изделия и сладости казахстанцы потратили в среднем 8,7 тыс. тг на человека за квартал, на масла и жиры – 6,7 тыс. тг, на рыбу и морепродукты – 5,9 тыс. тг, на безалкогольные напитки – 5,8 тыс. тг, на яйца – 3,3 тыс. тг.

Сколько казахстанцы тратят на еду, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 11:48

Фото: finprom

Ранее мы рассказывали о том, на сколько в Казахстане выросли цены на недвижимость.

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