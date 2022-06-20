Работы на КТК не повлияют на отгрузку казахстанской нефти — Акчулаков

Информацию о приостановке деятельности двух выносных причальных устройств (ВПУ) на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) прокомментировал министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, передает Zakon.kz.

Новость по теме Работу двух выносных причальных устройств на нефтепроводе КТК остановили на 10 дней

О старте работ по очистке дна стало известно в начале прошлой недели. На отгрузку казахстанской нефти это не повлияет, уменьшения объемов не ожидается.