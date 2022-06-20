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Работы на КТК не повлияют на отгрузку казахстанской нефти — Акчулаков

КТК, отгрузка нефти, Казахстан Фото: primeminister.kz
Информацию о приостановке деятельности двух выносных причальных устройств (ВПУ) на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) прокомментировал министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, передает Zakon.kz.

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О старте работ по очистке дна стало известно в начале прошлой недели. На отгрузку казахстанской нефти это не повлияет, уменьшения объемов не ожидается.

С 15 по 25 июня, если они закончат работы, соответственно. Кашаган у нас вообще до 15 июля на ремонте стоит. Помещаемся с одним ВПУ. Одно – третье ВПУ – так же и работает, первые два на приостановке в связи с проведением этих работ по очистке дна. Вы же помните, история была с аварией. Одно ВПУ – это 70% мощности. Соответственно, без Кашагана те объемы нефти, которые на КТК заходят, прекрасно помещаются при работе одного ВПУ.Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков
Ирина Лукичева
Акчулаков Болат Казахстан
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