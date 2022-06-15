Работу двух выносных причальных устройств на нефтепроводе КТК остановили на 10 дней

Нефтепровод КТК обеспечивает кратчайший путь и наиболее выгодные экономические условия для экспорта нефти с крупных месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, сообщает Zakon.kz.

С 15 июня начались работы по подготовке к утилизации подводных потенциально опасных предметов в акватории морского терминала Каспийского Трубопроводного Консорциума.

Планируется провести замену подводных манифольдов (трубопроводов перераспределения или смешения потока газа или жидкости), установку якорей-кессонов, монтаж и укладку цепей.

Сообщается, что в прошлом прибрежные морские районы неоднократно являлись зоной боевых действий.

Кроме того, дно акватории по естественным причинам подвержено процессам перемещения донных пород и слоев воды. Из-за этого предусмотрен обязательный комплекс мероприятий по обследованию и устранению остаточной минной опасности до начала производства работ, связанных с касанием грунта.

При обследовании акватория ВПУ-1 и ВПУ-2 были выявлены гидроакустические и магнитные цели, требующие их дообследования и утилизации в случае необходимости. Эти работы начались 15 июня силами МЧС России.

О завершении работ будет сообщено дополнительно.

По итогам утилизации потенциально взрывоопасных предметов КТК получит заключение Штаба Черноморского флота с разрешением производства работ, связанных с касанием дна, в акватории транспортной безопасности ВПУ-1 и ВПУ-2. Эксплуатация ВПУ-1 и ВПУ-2 на период с 15 по 25 июня в рамках планового останова не будет осуществляться. Эксплуатация ВПУ-3 осуществляется в штатном режиме, что позволит выполнить заявки грузоотправителей. Каспийский Трубопроводный Консорциум

Нефтепровод КТК обеспечивает кратчайший путь и наиболее выгодные экономические условия для экспорта нефти с крупных месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. В 2021 году по нему транспортировано 53,1 млн тонн казахстанской нефти, за январь-апрель текущего года – 18,7 млн тонн.

20 марта при пятибалльном шторме, когда ветер сместил силовой каркас одного из трех плавучих шлангов (они используются для отгрузки нефти на танкеры), был поврежден комплекс оборудования выносных причальных устройств морского терминала КТК.

27 мая сообщалось, что Казахстан в полном объеме восстановил добычу нефти.