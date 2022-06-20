Обновленная Конституция республики отвечает современным вызовам — Кайрат Мами

20 июня 2022 года на совместном заседании палат Парламента председатель Конституционного совета Кайрат Мами огласил ежегодное послание «О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан».

Как отметил Мами, Конституция – символ Независимости и прочная основа суверенитета Казахстана.

По мнению совета, принятый на состоявшемся 5 июня республиканском референдуме Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» заложил правовые основы для дальнейшей модернизации общества и государства. В совокупности с поправками в Конституцию принимаемые в их развитие законодательные акты будут способствовать достижению общих целей строительства Нового Казахстана. Пресс-служба Конституционного совета РК

В послании обобщены итоги деятельности Конституционного совета за 26 лет его работы.

Отмечается, что Конституционным советом было принято более 140 нормативных постановлений. В целом либо в части неконституционными признаны 30 законов и международных договоров. Ряд законов, принятие которых имело общественный резонанс, признаны соответствующими Конституции. В их числе: Земельный кодекс, действующий Закон «О политических партиях» и другие.

Конституционным советом также рассмотрено более 100 обращений об официальном толковании норм Конституции.

В Парламент направлено 27 посланий о состоянии конституционной законности в стране. В них раскрывался опыт осуществления в Казахстане конституционного контроля, поднимались вопросы о совершенствовании законотворческого процесса, проводимой административной реформе и другие. Пресс-служба Конституционного совета РК

Кроме того, в документе проанализированы правовые позиции нормативных постановлений Конституционного совета, которые и впредь сохраняют юридическую силу. Они затрагивают основы конституционного строя страны, основополагающие принципы деятельности республики, вопросы территориальной целостности государства, института гражданства, использования государственных символов.

Ряд решений совета касается структуры действующего законодательства, взаимодействия национального и международного права, принципов рыночной экономики и форм собственности, института семьи, правоохранительной системы, избирательного процесса.

Заинтересованными государственными органами за эти годы принят ряд мер, направленных на исполнение решений Конституционного совета. Отдельный блок в послании посвящен активной роли совета в последовательном утверждении конституционализма и повышении правовой культуры граждан. Конституционным советом осуществлялось научно-публицистическое разъяснение положений Основного закона. С этой целью изданы научно-правовые комментарии Конституции и серия книг по конституционному строительству. Пресс-служба Конституционного совета РК

С 2018 года при Конституционном совете действует Научно-консультативный совет. На его заседания выносились наиболее злободневные аспекты эволюции права.

За эти годы в рамках многовекторной внешней политики развивались и международные связи Конституционного совета. Он тесно сотрудничает со структурами ООН, ОБСЕ, Европейского союза, Венецианской комиссией Совета Европы. Совет является членом Всемирной конференции по конституционному правосудию, Евразийской ассоциации органов конституционного контроля (председательствует) и Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов (председательствовал в 2019-2021 годах).

В сфере двусторонних отношений существуют тесные связи с органами конституционного контроля более 50 стран.

В целом международная деятельность Конституционного совета играла важную роль в процессе утверждения принципов правового государства и создания благоприятного имиджа страны за ее пределами.

Обновленная Конституция республики отвечает современным вызовам и должна быть подкреплена законодательными и практическими мерами, — подытожил председатель Конституционного совета.