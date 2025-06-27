В Казахстане предлагают усовершенствовать институт усыновления

Председатель Конституционного суда РК Эльвира Азимова на совместном заседании Палат Парламента 27 июня 2025 года рассказала о состоянии конституционной законности в стране за последние полтора года, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, на сегодня в Конституционный суд поступило более 10,5 тыс. обращений граждан и почти треть из них – только за последние 1,5 года.

"Преобладающее большинство касается норм уголовного, административного, гражданского, земельного, налогового и социального законодательства. Многие обращения содержат конкретные предложения по совершенствованию законодательства, а также запросы на правовое разъяснение норм действующего законодательства. Это сигнал. Сигнал того, о чем граждане думают, что анализируют и предлагают, почему хотят быть услышанными. Такой рост гражданского правосознания требует от нас, законодателей и государственных институтов, обратной реакции. Мы предлагаем, чтобы Министерство юстиции учитывало такие инициативы в рамках проектов "Открытые НПА" и юридических консультаций, в том числе с применением искусственного интеллекта", – сказала она.

Глава Конституционного суда предлагает в рамках законодательной повестки рассмотреть следующие вопросы:

1. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс о браке (супружестве) и семье и другие связанные с ними законодательные акты с учетом правовых позиций, касающихся порядка замены в судебном процессе присяжных заседателей, определения и указания национальности ребенка, совершенствования института усыновления и исполнения алиментных обязательств.

2. О внесении изменений в Гражданский кодекс в целях устранения правовой неопределенности в регулировании игорного бизнеса, а также вопросов наследования и страхования.

3. О внесении в Социальный кодекс изменений, касающихся учета в трудовом стаже времени непосредственного ухода неработающего родителя за малолетним ребенком для назначения пенсионных выплат по возрасту, а также пересмотра подходов в вопросах социальной защиты определенной категории лиц с учетом современных реалий.

4. Об устранении правовой коллизии между нормами гражданского и социального законодательства в части положений, касающихся страхования и защиты пенсионных накоплений.

5. О рассмотрении вопроса о правовых последствиях погашенной или снятой судимости в отношении допуска к государственной службе.

6. О правовом урегулировании вопросов, касающихся:

• временного ввоза казахстанскими гражданами транспортных средств для личного пользования;

• условий участия физических и юридических лиц в конкурсах по аренде земельных участков;

• соблюдения прав человека в уголовно-исполнительной системе.

"Принцип правовой определенности, соразмерности и предсказуемости правовых норм – основа доверия к закону и ключ к эффективной реализации конституционных прав. Итоговые решения Конституционного суда должны стать неотъемлемой частью законодательного процесса и правоприменительной практики. Сохраняя живую связь между нормой Конституции и ее применением, мы сохраняем доверие граждан к закону. А значит, вместе укрепляем нашу государственность, единство и независимость", – уверена спикер.

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