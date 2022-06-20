Пресечена деятельность трех ОПГ, занимавшихся поставкой и сбытом наркотиков

В Казахстане с начала года выявлено свыше одной тысячи наркопреступлений. Об этом на брифинге в МВД сообщил начальник управления департамента по противодействию наркопреступности ведомства Бахытжан Амирханов, передает корреспондент Zakon.kz.

Наркоситуация в стране характеризуется новыми синтетическими веществами, наркотиками каннабисной группы, угрозой афганских опиатов. В связи с этим нами проводится работа по выявлению и ликвидации интернет-магазинов, занимающихся продажей наркотиков, а также подпольных лабораторий по их производству. Бахытжан Амирханов

По данным начальника управления департамента по противодействию наркопреступности МВД, за пять месяцев этого года выявлено свыше одной тысячи наркопреступлений, в том числе 692 факта сбыта и 215 фактов хранения в особо крупном размере.

Пресечена деятельность трех организованных преступных групп, занимавшихся поставкой и сбытом наркотиков каннабисной группы на территории Нур-Султана и Атырауской области. Изъято свыше 2 тонн различных видов наркотиков, в том числе 1,2 тонны марихуаны, 350 кг гашиша, порядка 70 кг синтетических наркотиков. Глава управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов

Также он добавил, что в Нур-Султане, Алматы, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Карагандинской областях ликвидировано 16 нарколабораторий.