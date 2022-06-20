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Законодательство РК

Советы юриста: как развестись с иностранцем

советы юриста Фото: pixabay
Специалисты юридической клиники «Каспийский» рассказали, как и где можно оформить развод с иностранцем, сообщает Zakon.kz.

Так, женщина, гражданка Казахстана, спросила, как можно оформить развод с гражданином Узбекистана.

По словам специалистов, гражданин Казахстана, проживающий за пределами территории республики, вправе расторгнуть брак с проживающим за пределами страны супругом (супругой), независимо от его гражданства, в суде Казахстана.

Если в соответствии с законодательством РК допускается расторжение брака в регистрирующем органе, брак может быть расторгнут в загранучреждениях РК. Расторжение брака между гражданами республики и иностранцами или лицами без гражданства, совершенное за пределами территории РК с соблюдением законодательства соответствующего иностранного государства, признается действительным в Казахстане.Специалисты юридической клиники «Каспийский»

Юристы также отметили, что расторжение брака между иностранцами, совершенное за пределами РК с соблюдением законодательства соответствующего иностранного государства, также признается действительным в Казахстане.

Таким образом, вы можете развестись как на территории РК, так и на территории иностранного государства.Специалисты юридической клиники «Каспийский»

Основанием для государственной регистрации расторжения брака является совместное заявление супругов о расторжении брака, либо заявление одного из супругов, имеющего право на расторжение брака.

Государственная регистрация расторжения брака в регистрирующих органах производится при взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, и отсутствии имущественных и иных претензий друг к другу.

Лариса Черненко
Советы юриста
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