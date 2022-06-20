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Депутаты Парламента Казахстана приняли бюджет 2021 года

бюджет Казахстана за 2021 год, депутаты Парламента, принятие Фото: скриншот видео
Депутаты на совместном заседании палат Парламента Казахстана приняли отчет правительства об исполнении бюджета за 2021 год, передает корреспондент Zakon.kz.

С основным докладом по данному вопросу выступил заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.

В 2021 году рост ВВП составил 4%. Положительный результат достигнут во всех базовых отраслях экономики. Так, объем промышленного производства вырос на 3,8%, строительной отрасли – на 7,6%, транспорта – на 3,6%, торговли – на 9,2%. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 3,5%. Уровень инфляции составил 8,4% (превышен целевой коридор – 4-6%). Безработица была удержана на уровне 4,9%.Ерулан Жамаубаев

По словам спикера, основные параметры республиканского бюджета были исполнены. Поступления достигли 12,7 трлн тенге с исполнением на 100,8%. Расходы освоены на 99,2% и составили 15,2 трлн тенге. Дефицит бюджета достиг отметки в 3,1% к ВВП.

В целом, государство выполнило свои социальные и другие обязательства в полном объеме.Ерулан Жамаубаев
Мадина Мамырханова
МФ РК Жамаубаев Ерулан Казахстан
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