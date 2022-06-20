Главный тренер Асем Касанова: Мы находимся на пороге открытий новых имен в фигурном катании

Буквально месяц назад официально вступила в должность главного тренера РК по фигурному катанию на коньках известный специалист Асем Касанова. Она поделилась с корреспондентом Zakon.kz своими планами по развитию фигурного катания в стране.

Асем Робертовна долгие годы работает во благо казахстанского фигурного катания, воспитав немало учеников, и теперь получила новую роль в своем становлении как специалиста.

— Какие первоначальные шаги будут вами предприняты на новой должности?

— Уже начала формировать национальную сборную по итогам прошлого сезона. Также хочу увеличить состав штатной сборной до семи человек, чтобы Казахстан на следующей Олимпиаде был представлен в трех видах: мужском и женском одиночном катании и в спортивных танцах на льду. Совместно с тренерами составили изменения и поправки в Единую республиканскую классификацию, так как прошлая редакция документа несколько устарела.

Составили финансовый календарь, план для сборной, поскольку вариант, который был утвержден на 2022 год, не отражает все аспекты и расходы на УТС, поездки на международные соревнования, инвентарь для спортсменов. Внесены изменения в календарь. Из-за успеха Михаила Шайдорова на ЧМ среди юниоров у казахстанских юношей появилась возможность участия в семи этапах Гран-при среди юниоров.

Имеем право отправить по два юниора на каждый турнир, также имеем четыре путевки на этапы Гран-при для девочек и два – для спортивных танцев.

Асем Касанова и фигуристка, фото: из личного архива

— Все ли регионы республики на данный момент охвачены фигурным катанием?

— География нашего вида спорта заметно расширилась в течение последних десяти лет. Если раньше на чемпионат страны приезжали спортсмены из четырех-пяти областей, то сейчас фигурное катание успешно развивается в трех городах республиканского значения и девяти областях.

— Асем Робертовна, болельщики требуют сиюминутных результатов. А как быстро вырастить чемпионов?

— Фигурное катание — элитный вид спорта, необходимы большие вложения в спортсооружения, аренда ледовых площадок, залов, необходимый инвентарь для работы с фигуристом, а также коньки, форма, костюмы, оплата учебно-тренировочных сборов, хореографов, постановщиков программ и т.д. Спортивные организации, где числятся наши спортсмены, не могут в полном объеме финансировать их. И поэтому родители наших чемпионов полагаются на свои средства. В моем понимании, достойный спортсмен не должен задумываться о том, будет ли у него завтра лед, новые коньки, костюм и т.д.

Чтобы взрастить поле, необходимо для начала найти место, вспахать, засеять, ухаживать, удобрять, и только потом будут видны результаты. И даже в таких условиях у нас достойные результаты прошлого сезона. Михаил Шайдоров – 2-е место на этапе Гран-при среди юниоров, 5-е место на Чемпионате четырех континентов, 2-е место на Чемпионате мира среди юниоров. Пак Данил – наш танцор в паре с Софьей Лукинской – заняли два раза 8-е места в этапах Гран-при и призовые места на других стартах.

Аня Левковец достойно выступала. Она также имеет призовые места в международных турнирах, Гаухар Наурызова в паре с Бойсангуром Датиевым имеют медали на международных соревнованиях.

Асем Касанова и фигурист, фото: из личного архива

— В данный момент мы находимся на пороге открытия новых имен. Это спортсмены из Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Карагандинской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областей. У нас много хороших юных спортсменов, а также детей юношеского возраста, которые стремятся и претендуют на международный пьедестал.

— Поездка на ЧМ среди юниоров Михаила Шайдорова получила негативную огласку, когда ему билет оплатил российский наставник Алексей Урманов. Неужели никто из специалистов не предвидел эту ситуацию и выход из нее?

— Дело в том, что в момент поездки Михаила Шайдорова и Алексея Урманова на мировое первенство среди юниоров был расформирован НОК, сотрудники данной организации знали о предстоящих расходах, но они не были вовремя оплачены, по какой причине, мне не известно. Потом все затянулось, в связи с формированием Дирекции развития спорта и в данный момент Алексей Евгеньевич частично получил оплату за ЮЧМ.

Асем Касанова и фигуристка, фото: из личного архива

— Спорить о возрастном цензе можно долго. Мое мнение разделяется 50/50. В связи с тем, что женское фигурное катание не стоит на месте — девочки выполняют прыжковые элементы Ультра-Си, возникли и повышенные требования. Физиология девушек в переходном периоде меняется со скоростью света. Только вчера получались многооборотные прыжки, стремительные заезды, уже сегодня все не так. И, конечно, тренеры стремятся взять максимум со спортсменки до возрастных изменений.

В связи со сложившейся ситуацией, российские спортсменки, имея прыжковые элементы повышенного уровня сложности, занимают весь пьедестал на международных соревнованиях. И многие специалисты говорят о том, что подобные изнурительные тренировки, повышенные требования тренерского состава плохо влияют на психику спортсменок.

Но давайте не будем забывать о том, что и в спортивной гимнастике подобные требования, и чаще в художественной гимнастике. А также, вернувшись к нашему виду спорта, никого не смутила олимпийская медаль американской фигуристки — Тары Липински на зимних Олимпийских играх 1998 года, ей на тот момент тоже было 15 лет. На конгрессе ISU уже принято повышение возрастного ценза для участия на Олимпийских играх — с 17-ти лет.

Мы также имеем отличный пример – Елизавету Туктамышеву, воспитанницу Алексея Николаевича Мишина, которая в 26 лет прыгает аксель в три с половиной оборота и четвертной тулуп, правда, это единственный пример. Так что есть разные примеры, следующие Олимпийские игры все покажут. Что касается наших девочек, конечно, результаты не так высоки, но у нас есть достойные претендентки на следующую зимнюю Олимпиаду.

Фото: из личного архива Асем Касановой

— Да, вы правы, все наши чемпионы занимались у зарубежных тренеров. И многие наши фигуристы находятся сейчас за границей. Практически каждый наш тренер приглашает для обмена опытом тренеров из-за рубежа, это отлично влияет на профессиональный рост спортсменов и тренеров. Заключать договоры с приглашенными тренерами на постоянной основе для национальной сборной, я считаю, не имеет смысла, но для обмена опытом и изучения новых методик преподавания элементов фигурного катания приглашать зарубежных тренеров необходимо. Я верю в профессионализм наших детей и тренерского состава.

— Какие ближайшие планы у казахстанских фигуристов на международной арене?

— На предстоящий сезон 2022/23 запланировано много международных стартов; этапы юношеских гран-при, челленджеры, Чемпионат четырех континентов в Сиднее (Австралия), Чемпионат мира среди Юниоров в Калгари (Канада), Чемпионат мира в Сайтаме (Япония), Универсиада в Лейк-Плэсид (США).

— Впервые в истории казахстанского фигурного катания молодое дарование Михаил Шайдоров стал серебряным призером мирового первенства. Получил ли он какое-то вознаграждение или премию от государства?

— Миша завоевал серебро на Чемпионате мира среди юниоров и ему положено денежное вознаграждение от государства. Но, приказ №152 от 27 марта 2020 года, в котором указано «Чемпионат мира по олимпийским, паралимпийским видам спорта», не дает ему права на это вознаграждение. А формулировки «Чемпионат мира среди молодежи» в мировом фигурном катании не существует.

Фото: из личного архива Асем Касановой

— Хотелось бы еще раз обратить внимание на увеличение финансирования наших фигуристов, им необходима поддержка от государства. В тесном и частом соперничестве с лучшими представителями фигурного катания будут хорошие показатели. А для этого нужны постоянные выезды на международные старты.

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