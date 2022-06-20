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Два актера погибли в Мексике: они направлялись на съемки сериала Netflix

ДТП Мексика актеры Фото: pixabay
Два актера погибли, еще два артиста и четыре члена съемочной группы пострадали в Мексике в аварии во время съемок сериала «Избранный» для Netflix, передает Zakon.kz.

По информации СМИ, члены экипажа ехали в фургоне, когда он разбился и перевернулся.

Авария произошла на пустынной дороге недалеко от Мулеге на полуострове Южная Нижняя Калифорния, а съемки проходили в соседней Санта-Росалии. По уточненным данным, авария произошла, когда пострадавшие ехали из Санта-Росалии в местный аэропорт.

По данным экстренных служб Мексики, в результате аварии два актера погибли и шесть других членов съемочной группы получили ранения. Жертвы сначала не были опознаны.

Позже департамент культуры Нижней Калифорнии сообщил, что Раймундо Гардуньо Крус и Хуан Франсиско Гонсалес Агилар скончались от полученных травм.

Сейчас известно, что производство сериала было временно приостановлено Redrum, компанией, занимающейся съемками. Пострадавшие актеры и члены съемочной группы находятся в стабильном состоянии. Сам Netflix пока никак не прокомментировал аварию.

Альберт Ахметов
Мексика США
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