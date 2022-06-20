Telegram Premium — все, что нужно знать о платной подписке

Популярный мессенджер Telegram объявил о запуске платной подписки. Тем, кто готов заплатить за пользование популярным приложением, обещают дополнительные возможности, но и отказавшихся — пообещали не блокировать, передает Zakon.kz.

Разработчики сервиса отмечают, что сейчас пользователям доступны бесплатная загрузка фото, видео и других файлов объемом до 2 ГБ каждый и неограниченное количество места в облачном хранилище Telegram.

Загрузка объемных файлов

Обладателям платной подписки Telegram Premium допустимый размер загружаемого файла увеличат до 4 ГБ, что соответствует 4 часам видео с разрешением 1080 пикселей или 18 дням аудио в высоком качестве.

Ускоренная загрузка

Скачивание файлов для подписчиков будет доступно на максимальной скорости, также они смогут отправлять уникальные стикеры и реакции, использовать дополнительные инструменты для управления чатами.

Разработчики обещают, что после введения платной подписки все существующие функции, на которые пользователи привыкли полагаться за почти десять лет, останутся бесплатными для всех. Более того, даже те, у кого нет Telegram Premium, смогут получить некоторые преимущества, доступные обладателям подписки (скачивать отправленные очень большие файлы и просматривать стикеры, отправленные подписчиками, присоединяться к ранее добавленным эксклюзивным реакциям на сообщение, увеличивая счетчик рядом с ними).

Меньше ограничений

Кроме того, пользователи с платной подпиской смогут оформить до 1 тыс. подписок на каналы; создать до 20 папок, в каждую из которых поместится до 200 чатов; подключить четвертый аккаунт в приложении; закрепить до 10 чатов в основном списке и сохранить до 10 избранных стикеров. Также тем, кто готов заплатить за подписку, будет доступна автоматическая расшифровка аудиосообщений.