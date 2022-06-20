Нариман Табынбаев освобожден от должности руководителя УОЗ Алматы

Фото: пресс-служба УОЗ Алматы

Нариман Табынбаев был освобожден от должности руководителя Управления общественного здравоохранения города Алматы в связи с переходом на позицию главного врача центральной городской клинической больницы, сообщает Zakon.kz.

Нариман Табынбаев руководил управлением общественного здравоохранения Алматы с декабря 2020 года. Нариман Болтаевич Табынбаев родился 23 февраля 1961 года. Образование, специальность (квалификация), лицензии: Алма-Атинский Государственный Медицинский Институт;

Казахская инженерно-техническая академия;

Стажировка в Fox Chase Cancer Center (Philadelphia, USA), University of Minnesota (Minneapolis, USA) (2019-2020) Трудовой стаж: Детский хирург Центральной районной больницы Кызылординской области (1985-1988);

Заведующий отделения эндоскопии, Заместитель главного врача областной больницы по диагностическому центру областной больницы, г. Кызылорда (1988-1994);

Заместитель главного врача по лечебной работе Центральной районной больницы Алматинской области (1994-1997);

Научный сотрудник, Старший научный сотрудник, Заведующий отделения, Главный врачом Научного Центра урологии (1997-2002);

Директор Областного медицинского центра г. Кызылорды, Директор Научного Центра урологии (2008-2014);

Заместитель Председателя Правления АО «Национальный медицинский холдинг», г. Астана (2014-2015);

Директор Национального научного центра онкологии и трансплантологии, г. Астана (2015-2018);

Директор ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УОЗ, г. Алматы (2018-12.2020);

Руководитель Управления общественного здоровья города Алматы (с 12.2020)