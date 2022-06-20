Мы строим цифровую финансовую инфраструктуру в интересах каждого – Берик Шолпанкулов

Национальный банк Казахстана анонсировал запуск системы мгновенных платежей (СМП), которая является частью стратегии развития национальной платежной системы, сообщает Zakon.kz.

Об особенностях нового сервиса платежей 24/7, а также о целях и задачах регулятора в условиях активной цифровизации платежного рынка рассказал заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов.

– Берик Шолпанкулович, как и с какой целью запущена система мгновенных платежей в Казахстане?

– Система мгновенных платежей предназначена для быстрого проведения межбанковских онлайн-переводов и платежей в режиме 24/7. Главная цель ее внедрения – предоставить нашим гражданам простой и удобный канал для проведения межбанковских переводов и платежей в круглосуточном режиме по упрощенным реквизитам, например, по номеру телефона. Сократится и время расчетов между клиентами разных банков – теперь они будут занимать всего несколько секунд.

– С преимуществами для пользователей все понятно, а что дает банкам возможность подключения к сервису СМП?

– Для банков это в первую очередь новые возможности по повышению качества сервиса. В настоящее время в СМП доступны переводы между физическими лицами по номеру телефона. А в дальнейшем будут подключены сервисы межбанковских платежей по QR-коду.

Более глобально, система мгновенных платежей – это только один из компонентов выстраиваемой в Казахстане национальной платежной системы. Мы строим цифровую финансовую инфраструктуру в интересах каждого – она позволит стимулировать конкуренцию, повысить безопасность и удобство, а также, что важно, снизить стоимость финансовых услуг для конечных потребителей.

Подобные системы успешно функционируют в порядка 60 государствах мира, в том числе Великобритании, странах Евросоюза, Сингапуре, Швеции, России.

– Клиенты каких банков могут воспользоваться данной системой?

– Доступ к сервису СМП для своих клиентов уже открыли четыре банка. Подключается еще пять банков. Остальные банки будут подключены к системе по мере готовности. По итогам подключения банки будут уведомлять своих клиентов, что сервисы СМП стали доступны в официальных мобильных приложениях.

– Второй компонент национальной платежной системы – межбанковская система платежных карточек. Расскажите, как с ее запуском будут обрабатываться внутренние межбанковские операции?

– Основная цель создания межбанковской системы платежных карточек – развитие инфраструктуры для обработки карточных транзакций внутри страны, то есть их локализация. Это создаст равные условия обслуживания по карточкам международных платежных систем в Казахстане и позволит обеспечить безопасность и бесперебойность внутренних карточных расчетов.

– На какой стадии работы по запуску этой системы?

– Межбанковская система платежных карточек уже готова к запуску в промышленную эксплуатацию – он запланирован на 1 июля 2022 года.

Основная работа завершена: разработана правовая база, построена инфраструктура, заключены соглашения с международными платежными системами Visa, Mastercard и UnionPay, а банки второго уровня провели работу по адаптации своих систем и перенастройке процессов взаимодействия с международными платежными системами. Успешно проведено тестирование на площадке оператора – Казахстанского центра межбанковских расчетов.

– Какие ключевые цели преследует Нацбанк, развивая национальную платежную систему?

– Национальный банк реализует и развивает свои проекты, в том числе национальную платежную систему – именно как инфраструктуру для рынка.

Мы не работаем и не планируем работать напрямую с клиентами – это задача участников рынка. Наша задача – повысить доступность финансовых услуг для казахстанцев, создав благоприятные условия для конкуренции и разработав надежную, удобную, безопасную технологическую и регуляторную среду.

– Что является приоритетом для регулятора при развитии цифровых сервисов?

– Равенство всех участников рынка в доступе к цифровой инфраструктуре финансового рынка. Иными словами, мы считаем, что каждый участник рынка должен иметь возможность создавать финансовые и платежные сервисы в цифровом формате. Такой подход стимулирует развитие конкуренции и ведет к повышению качества и снижению издержек для всех участников делового оборота.

Другой важный вопрос – безопасность. В условиях активной цифровизации финансовых услуг все большую важность приобретают именно персональные данные и организация доступа к ним. Мы убеждены, что именно гражданин является владельцем собственных данных и должен иметь возможность контролировать доступ к ним. Для этого совместно с другими государственными органами мы развиваем инфраструктуру удаленной цифровой идентификации, сервисы «цифрового согласия» и другие проекты.

– Какова тогда роль цифрового тенге?

– Совместно с рынком мы изучаем и вопрос внедрения цифрового тенге – в перспективе цифровая валюта тоже станет частью национальной платежной системы. В совокупности с другими элементами инфраструктуры это обеспечит бесперебойность и доступность безналичных платежей, в том числе благодаря возможности расчетов без доступа к интернету, и откроет новые возможности для инноваций участникам рынка благодаря технологии так называемых смарт-контрактов. Этот вопрос сейчас активно изучается вместе с рынком и международными экспертами, и до конца года мы выработаем итоговое решение.