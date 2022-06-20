По стопам чемпиона мира: Кто представит Казахстан на первенстве по брейк-дансу

Определились чемпионы Казахстана и претенденты на участие в мировом первенстве по брейк-дансу от нашей страны. Ими стали би-бой Create (Даулет Анарбеков) и би-герл Sayora (Саера Алибекова), передает Zakon.kz.

На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже брейк-данс впервые в истории будет представлен в олимпийской программе. И у Казахстана есть неплохие шансы, чтобы громко заявить о себе.

В прошлом году победителем мирового чемпионата, который проходил в Польше, стал казахстанец Amir – Амир Закиров из Петропавловска.

Благодаря этому, у Казахстана будет два участника в мужских соревнованиях на мировом первенстве. Вместе с Амиром за честь страны выступит новый чемпион республики би-бой Create (Даулет Анарбеков).

У меня на самом деле очень нелегкий путь, потому что я не раз доходил до финала национального и проигрывал, но сегодня я выиграл, и меня это очень радует. Стресса от проигрышей всегда было много, потому что я постоянно боялся, что так будет всегда. Я считаю, что за этот год я стал лучше понимать себя в танце, стал увереннее, ведь, возможно, раньше именно этого мне и не хватало. Я перетягивал свои выходы и делал двойное шоу, тем самым отбирая у самого себя силы на финал. Сейчас я полностью понял и принял себя, собственно поэтому результат не заставил себя ждать и привел меня к победе. Даулет Анарбеков

Чемпион страны признался, что в этом году подготовился заранее, ведь за год проделал большую работу. Девять раундов не показались ему такими уж и сложными.

Я планировал свое выступление, но импровизация все же присутствовала в моем выходе, потому что полностью заготовленное выступление чувствуется, судьи это сразу читают. Даулет Анарбеков

Перед мировым первенством, которое пройдет 5-6 ноября в Нью-Йорке, Даулет планирует начать бегать в горы, чтобы подтянуть свою физическую форму, займется разбором полетов, пересмотрев все видео своих выступлений. Он планирует использовать оставшееся до чемпионата время, чтобы поработать над ошибками, что-то поменять, дополнить в своей программе.

Фото: Виктор Магдеев

В женских соревнованиях Казахстан на мировом чемпионате представит би-герл Sayora (Саера Алибекова), ученица знаменитого казахстанского брейк-дансера Killa Kolya. Она занимается брейкингом с 12 лет, как раз в июле этого года будет восемь лет в этом виде спорта.

Я всегда готовлюсь к баттлам, но сегодня в национальном финале все пошло не по плану и я просто импровизировала. Меня взбодрил тот факт, что би-герл Veronica Noodle танцует не брейкинг, а хип-хоп, и было желание доказать, что вот это я би-герл. Но вышло очень интересно, мне понравилось импровизировать на сцене. Я буду еще больше стараться, работать, проводить работу над ошибками, потому что моя главная мечта – победить в мировом чемпионате, и я широкими шагами иду к своей мечте. Саера Алибекова

Крупнейший и самый престижный в мире чемпионат по брейкингу проходит в формате «1 на 1». Каждый год тысячи танцоров соревнуются друг с другом за шанс выступать на мировом финале. 16 би-боев и 16 би-герлс со всего мира получают право участвовать в решающем баттле, но только один из них становится чемпионом.

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