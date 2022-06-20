Скончался актер Регимантас Адомайтис

Литовский актер, народный артист СССР Регимантас Адомайтис скончался на 86-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Об этом передает портал LRT со ссылкой на родственников артиста.

Соболезнования в связи со смертью Адомайтиса выразили президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните.

Адомайтис был настоящим символом преданности актерскому мастерству. Я восхищался им не только в кино, но и как театральным актером, который вместе с другими литовскими эстрадными деятелями создал незабываемые роли. В нашем последнем разговоре маэстро намекнул, что хочет попробовать себя в роли режиссера. Очень жаль, что этой мечте не суждено было сбыться. Президент Литвы Гитанас Науседа

Регимантас Адомайтис родился 31 января 1937 года в городе Шяуляй на севере Литвы. Позже переехал с родителями в Пасвалис. В 1954 году окончил Пасвальскую среднюю школу, получив серебряную медаль, в 1959 году – физико-математический факультет Вильнюсского университета, в 1959-1962 годах учился на кафедре актерского мастерства в Вильнюсской консерватории (сейчас Литовская академия музыки и театра).

Широкая известность пришла к актеру после выхода в 1965 году фильма «Никто не хотел умирать» Витаутаса Жалакявичуса. За годы карьеры Адомайтис снялся в десятках картин, в 1985 году получил звание народного артиста СССР. Также Адомайтис играл в Каунасском драматическом театре и Национальном драмтеатре Литвы.