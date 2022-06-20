Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Скончался актер Регимантас Адомайтис

Скончался Фото: кадр из фильма "Никто не хотел умирать"
Литовский актер, народный артист СССР Регимантас Адомайтис скончался на 86-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Об этом передает портал LRT со ссылкой на родственников артиста.

Соболезнования в связи со смертью Адомайтиса выразили президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните.

Адомайтис был настоящим символом преданности актерскому мастерству. Я восхищался им не только в кино, но и как театральным актером, который вместе с другими литовскими эстрадными деятелями создал незабываемые роли. В нашем последнем разговоре маэстро намекнул, что хочет попробовать себя в роли режиссера. Очень жаль, что этой мечте не суждено было сбыться. Президент Литвы Гитанас Науседа

Регимантас Адомайтис родился 31 января 1937 года в городе Шяуляй на севере Литвы. Позже переехал с родителями в Пасвалис. В 1954 году окончил Пасвальскую среднюю школу, получив серебряную медаль, в 1959 году – физико-математический факультет Вильнюсского университета, в 1959-1962 годах учился на кафедре актерского мастерства в Вильнюсской консерватории (сейчас Литовская академия музыки и театра).

Широкая известность пришла к актеру после выхода в 1965 году фильма «Никто не хотел умирать» Витаутаса Жалакявичуса. За годы карьеры Адомайтис снялся в десятках картин, в 1985 году получил звание народного артиста СССР. Также Адомайтис играл в Каунасском драматическом театре и Национальном драмтеатре Литвы.

Константин Вноровский
Литва
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астропрогноз, знаки зодиака, неделя
Опубликован астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
Жених ударил невесту за победу, Узбекистан
За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана
Натела Дзаламидзе сменила гражданство, Уимблдон
Российская теннисистка сменила гражданство ради Уимблдона
беспорядки Дикий Арман Генпрокуратура
Генпрокуратура о январских событиях: Особая роль была у Дикого Армана
долги по налогам - последствия
Более тысячи алматинцев могут остаться без водительских прав за неуплату налогов
лучшие завтраки по совету врачей
Пять лучших блюд на завтрак назвала эндокринолог
гадание
Рунический гороскоп на грядущую неделю
истекает срок уплаты налогов
Срок уплаты ряда налогов истекает 20 июня
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления