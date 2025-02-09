Скончался народный артист СССР Олег Стриженов
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его помощницу.
Олег Александрович Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске. Окончив ВГИК в 1953 году, он стал одной из ключевых фигур советского кинематографа, прославившись ролями романтичных героев и благородных интеллигентов. Его дебют в кино состоялся в фильме "Овод" (1955), где он исполнил главную роль, после чего обрел всесоюзную славу.
Среди его наиболее известных работ — "Хождение по мукам" (1957), "Человек-амфибия" (1961), "Оптимистическая трагедия" (1963) и многие другие. За свою долгую карьеру он неоднократно получал престижные награды, а в 1988 году ему было присвоено звание народного артиста СССР.
У Олега Стриженова остался сын Александр Стриженов, также ставший известным режиссером и актером, и его супруга Екатерина Стриженова – телеведущая и актриса.
Ранее в возрасте 82 лет умер заслуженный артист России Анатолий Худолеев.