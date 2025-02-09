Скончался народный артист СССР Олег Стриженов

На 96-м году жизни скончался легендарный советский актер, народный артист СССР Олег Стриженов, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его помощницу.

Олег Александрович Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске. Окончив ВГИК в 1953 году, он стал одной из ключевых фигур советского кинематографа, прославившись ролями романтичных героев и благородных интеллигентов. Его дебют в кино состоялся в фильме "Овод" (1955), где он исполнил главную роль, после чего обрел всесоюзную славу.

Среди его наиболее известных работ — "Хождение по мукам" (1957), "Человек-амфибия" (1961), "Оптимистическая трагедия" (1963) и многие другие. За свою долгую карьеру он неоднократно получал престижные награды, а в 1988 году ему было присвоено звание народного артиста СССР.

У Олега Стриженова остался сын Александр Стриженов, также ставший известным режиссером и актером, и его супруга Екатерина Стриженова – телеведущая и актриса.



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