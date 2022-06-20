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Законодательство РК

Токаев подписал закон об интеллектуальной собственности

Закон о сферах интеллектуальной собственности Фото: akorda.kz
Подписанные президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым поправки в закон опубликованы на сайте главы государства, сообщает Zakon.kz.
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах интеллектуальной собственности и оказания гарантированной государством юридической помощи», – говорится в документе.

В начале июня председатель Сената Маулен Ашимбаев подчеркнул, что закон предусматривает дальнейшее совершенствование прав интеллектуальной собственности.

В законе предусмотрены меры усиления защиты прав интеллектуальной собственности и объектов промышленной собственности. Также национальное законодательство приводится в соответствие с положениями международных норм и практик в области защиты прав интеллектуальной собственности. Кроме того, закон направлен на расширение сферы получения гарантированной государством юридической помощи. Надеемся, что этот закон будет способствовать развитию рынка интеллектуальной собственности, обеспечению прав граждан страны. Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев

В целом принятый закон направлен на совершенствование института патентных поверенных, представляющих интересы заявителей и правообладателей в уполномоченном органе, экспертной организации и судах. Также юридические консультанты будут включены в систему оказания гарантированной государством юридической помощи. Благодаря этому у представителей уязвимых слоев населения появится возможность получать юридическую помощь бесплатно.

Константин Вноровский
Токаев Касым-Жомарт
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