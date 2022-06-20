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Сухостой горит в Нур-Султане

Пожар в Нур-Султане Фото: Zakon.kz/павел Михеев
Столичные огнеборцы ведут борьбу с возгоранием сухостоя. В соцсетях появились видео затянутых дымом улиц Нур-Султана, передает Zakon.kz.

20 июня в 15:03 на пульт «101» поступило сообщение о возгорании сухостоя по Коргалжинской трассе района Есиль.

По прибытии огнеборцев установлено, что горит сухая трава и камыши на предварительной площади пожара один гектар. Жертв и пострадавших нет.

В тушении пожара было задействовано 25 человек личного состава и шесть единиц техники ДЧС: четыре пожарные машины и один трактор МИО.

Силами огнеборцев в 17:31 произведена частичная локализация. Угрозы распространения огня на Зеленый пояс столицы и строениям нет. Пресс-служба ДЧС города Нур-Султан
Константин Вноровский
Нур-Султан
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