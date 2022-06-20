Сухостой горит в Нур-Султане

Столичные огнеборцы ведут борьбу с возгоранием сухостоя. В соцсетях появились видео затянутых дымом улиц Нур-Султана, передает Zakon.kz.

20 июня в 15:03 на пульт «101» поступило сообщение о возгорании сухостоя по Коргалжинской трассе района Есиль.

По прибытии огнеборцев установлено, что горит сухая трава и камыши на предварительной площади пожара один гектар. Жертв и пострадавших нет.

В тушении пожара было задействовано 25 человек личного состава и шесть единиц техники ДЧС: четыре пожарные машины и один трактор МИО.