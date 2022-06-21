Токаев прибыл в Катар
Фото: Telegram/bort_01
Президент Казахстана примет участие в Катарском экономическом форуме, а также проведет встречу с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани, сообщает Zakon.kz.
Президент Касым-Жомарт Токаев по личному приглашению эмира Катара прибыл в Доху, сообщает Акорда.
Глава государства примет участие в Катарском экономическом форуме, а также проведет встречу с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Тема форума – «Выравнивание темпов восстановления глобальной экономики». Он состоится в городе Доха.
Ранее президент нанес официальный визит в Иран, где провел переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.
Токаев вылетел из Тегерана в Нур-Султан
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