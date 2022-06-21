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Токаев прибыл в Катар

Президент Казахстана прибыл в Катар Фото: Telegram/bort_01
Президент Казахстана примет участие в Катарском экономическом форуме, а также проведет встречу с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани, сообщает Zakon.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев по личному приглашению эмира Катара прибыл в Доху, сообщает Акорда.

Глава государства примет участие в Катарском экономическом форуме, а также проведет встречу с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Тема форума – «Выравнивание темпов восстановления глобальной экономики». Он состоится в городе Доха.

Ранее президент нанес официальный визит в Иран, где провел переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

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