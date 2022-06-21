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Шла одна по обочине дороги: пятилетнюю девочку нашли акмолинские полицейские

полиция Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
В дежурную часть отдела полиции Бурабайского района поступило телефонное сообщение: в поселке потерялась маленькая девочка. Информация о случившемся и приметы ребенка были переданы всем нарядам полиции, сообщает Zakon.kz.

Как пояснил отец девочки, в поселок Бурабай они приехали на отдых с родными. Он думал, что ребенок находится с родственниками. Девочка заигралась и ушла, потерялась. Она пыталась самостоятельно найти дом. Однако у малышки это не получилось.

Инспекторы полиции патрулировали улицы и заметили пятилетнюю девочку, которая шла по обочине дороги одна. Стражи порядка отвезли ребенка в поселковый отдел полиции, передали девочку родителям.

Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции моя дочь была найдена быстро и оперативно. Спасибо им большое, — поблагодарил мужчина полицейских.
Ирина Лукичева
Акмолинская область Казахстан
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