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Пятилетняя девочка отошла от родителей и потерялась в Астане

военнослужащие нашли ребенка Фото: Национальная гвардия РК
24 января военнослужащие столичной воинской части 5573 Национальной гвардии нашли потерявшегося ребенка и вернули девочку семье, сообщает Zakon.kz.

Войсковой наряд в составе начальника – рядового Буняда Музаффарова и патрульного рядового Жүрсіна Ерлікұлы во время патрульно-постовой службы в столичном районе "Нұра" заметили 5-летнюю девочку без сопровождения взрослых. Как оказалось, она отошла от родителей и потерялась.

"Мы сразу же доложили о найденной нами девочке по средствам связи дежурному по войсковым нарядам. По истечении 15 минут мама девочки уже прибыла и находилась возле нас. Затем мы передали ей ребенка", – рассказал рядовой Буняд Музаффаров.

Родительница малышки поблагодарила военнослужащих и выразила огромную благодарность войсковому наряду, а также командованию воинской части.

Ранее сообщалось, что двое суток искали спасатели и волонтеры 11-летнего жителя Актау. Стало известно, что мальчика нашли и передали родителям.

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