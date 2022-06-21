Итальянский пловец Томас Чеккон установил новый мировой рекорд

Пловец Томас Чеккон установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине. С этим показателем 21-летний спортсмен стал обладателем золотой медали мирового первенства по водным видам спорта, которое в эти дни проходит в Венгрии, сообщает Zakon.kz.

В решающем заплыве итальянец приплыл к финишу первым с результатом 51,60. Прежнее мировое достижение было за американцем Райаном Мерфи (51,85), который установил его на Олимпиаде-2016.

В этот раз экс-рекордсмен стал вторым, а бронзовой медалью награжден еще один представитель США – Хантер Армстронг.

Что касается казахстанских спортсменов, то они пока не блещут своими результатами на мировом первенстве. Казахстан повез в Венгрию делегацию из 50 атлетов.

Участники ЧМ разыграют 74 комплекта медалей по плаванию, водному поло, плаванию на открытой воде, прыжкам в воду и артистическому плаванию.

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