В Великобритании мужчина стал отцом 160 детей
К Джо обращаются женщины, которые испытывают трудности с зачатием ребенка со своим партнером. Другие девушки, не имея пары, тоже пишут мужчине, сообщает The Sun.
Джо является донором материала для многих женщин. С другими клиентками он вступает в близость. Об условиях зачатия десятки женщин договариваются с Джо через интернет. Все детали обсуждаются заранее и не выходят за рамки делового сотрудничества, говорит мужчина.
Джо становился донором для жительниц США, Великобритании, Аргентины, Сингапура и Филиппин. Он добавил, что спрос на его услуги повысился в период пандемии.
Джо уверяет, что у него не меньше 160 детей, минимум с 60 из которых он виделся лично. С остальными он поддерживает связь дистанционно.