В Великобритании мужчина стал отцом 160 детей

Уроженец США из Великобритании решил помочь женщинам планеты, которые мечтают о материнстве. 51-летний мужчина использует псевдоним Одинокий Джо и оказывает услуги по оплодотворению, передает Zakon.kz.

К Джо обращаются женщины, которые испытывают трудности с зачатием ребенка со своим партнером. Другие девушки, не имея пары, тоже пишут мужчине, сообщает The Sun.

Джо является донором материала для многих женщин. С другими клиентками он вступает в близость. Об условиях зачатия десятки женщин договариваются с Джо через интернет. Все детали обсуждаются заранее и не выходят за рамки делового сотрудничества, говорит мужчина.

Джо становился донором для жительниц США, Великобритании, Аргентины, Сингапура и Филиппин. Он добавил, что спрос на его услуги повысился в период пандемии.

Джо уверяет, что у него не меньше 160 детей, минимум с 60 из которых он виделся лично. С остальными он поддерживает связь дистанционно.