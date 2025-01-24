Одинокие женщины счастливее одиноких мужчин – исследование

Одинокие женщины в среднем счастливее одиноких мужчин. Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования, проведенного канадскими учеными-психологами, сообщает Zakon.kz.

По информации Phys.org, для исследования ученые изучили четыре показателя благополучия почти 6 тыс. взрослых людей:

насколько они удовлетворены своим текущим статусом отношений;

насколько они удовлетворены своей жизнью;

насколько они сексуально реализованы;

и насколько сильно они хотят быть в отношениях.

В целом они пришли к выводу, что женщины лучше справляются с одиночеством, чем мужчины. Они больше довольны своим одиноким статусом, качеством своей жизни, качеством сексуальной жизни и меньше нуждаются в партнере.

Как отмечает ведущий автор исследования Элейн Хоан, эти результаты подтверждают данные, которые показывают, что мужчины боятся одиночества больше, чем женщины.

"Существует мнение, что для того, чтобы действительно "быть мужчиной", нужно быть тем, кто "добивается девушек" – это признак статуса. Но на ранних стадиях знакомства мужчинам, как правило, сложнее найти партнершу и, соответственно, получить доступ к сексу", – отмечает она.

Это подтверждает вывод, что одинокие женщины более сексуально реализованы, чем одинокие мужчины.

Ранее психологи рассказали, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера.

