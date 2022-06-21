Вода по 350 тенге – Аймагамбетов поручил снизить цены в школьных столовых

Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов возмутился ценами в школьных столовых, передает корреспондент Zakon.kz.

По ценам в буфетах очень много вопросов. Каждое управление образования должно уделить этому вопросу пристальное внимание. Бутылка 0,5 литра воды стоит 350 тенге. Это недопустимо. Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов

В целом, как отметил глава ведомства, школьное меню необходимо пересмотреть совместно с Министерством здравоохранения до начала учебного года.