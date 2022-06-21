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Вода по 350 тенге – Аймагамбетов поручил снизить цены в школьных столовых

министр просвещения РК Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов возмутился ценами в школьных столовых, передает корреспондент Zakon.kz.
По ценам в буфетах очень много вопросов. Каждое управление образования должно уделить этому вопросу пристальное внимание. Бутылка 0,5 литра воды стоит 350 тенге. Это недопустимо.Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов

В целом, как отметил глава ведомства, школьное меню необходимо пересмотреть совместно с Министерством здравоохранения до начала учебного года.

Чтобы решить этот вопрос, мы внесем поправки в законодательные акты. До начала учебного года эта проблема должна быть решена. Меню должно быть доступно также родителям в социальных сетях или на сайтах школ.Асхат Аймагамбетов
Тамила Языкова
Министерство просвещения РК Аймагамбетов Асхат Казахстан
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