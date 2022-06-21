Обязательные стандарты по уровням образования в здравоохранении разработали в Минздраве

Министерство здравоохранения РК разработало государственные общеобязательные стандарты по уровням образования в области здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

В частности, разработаны:

государственный общеобязательный стандарт технического и профессионального образования;

государственный общеобязательный стандарт послесреднего образования;

государственный общеобязательный стандарт высшего образования;

государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования.

Так, содержание образовательных программ ТиПО технического и профессионального образования предусматривает изучение:

при подготовке квалифицированных кадров:

общеобразовательных, общегуманитарных, общепрофессиональных, специальных дисциплин;

выполнение лабораторно-практических занятий;

прохождение производственного обучения и профессиональной практики;

прохождение промежуточной и итоговой аттестации.

при подготовке специалистов среднего звена:

общеобразовательных, общегуманитарных, социально-экономических, общепрофессиональных, специальных дисциплин;

выполнение лабораторно-практических занятий;

прохождение профессиональной практики;

прохождение промежуточной и итоговой аттестации.

Требования к содержанию высшего образования в области здравоохранения ориентированы на результаты обучения.

Содержание программ непрерывного интегрированного медицинского образования включает бакалавриат, интернатуру и профильную магистратуру.

Содержание программ высшего образования по направлению подготовки «Здравоохранение» и непрерывного интегрированного медицинского образования состоит из дисциплин трех циклов – общеобразовательных дисциплин, базовых дисциплин и профилирующих дисциплин.

Объем цикла общеобразовательных дисциплин составляет 56 академических кредитов.

Из них 51 академический кредит отводится на дисциплины обязательного компонента: история Казахстана, философия, казахский (русский) язык, иностранный язык, информационно-коммуникационные технологии (на английском языке), физическая культура, модуль социально-политических знаний (политология, социология, культурология, психология).

При этом обучающиеся в вузах всех специальностей или направлений подготовки кадров на уровне бакалавриата сдают государственный экзамен по истории Казахстана по завершению ее изучения, в том же академическом периоде.

Цикл базовых дисциплин по программам высшего образования по направлению подготовки «Здравоохранение» включает изучение учебных дисциплин и прохождение профессиональной практики и составляет не менее 110 или 140 академических кредитов от общего объема программы 240 или 300 кредитов.

Цикл базовых дисциплин по программам непрерывного интегрированного медицинского образования включает изучение учебных дисциплин и прохождение профессиональной практики и составляет не менее 65 или 95 академических кредитов от общего объема программы 300 или 360 кредитов.

При этом цикл профилирующих дисциплин по программам высшего образования по направлению подготовки «Здравоохранение» включает изучение учебных дисциплин и прохождение профессиональной практики и составляет не менее 60 или 90 академических кредитов от общего объема программы 240 или 300 кредитов.

Подготовка медицинских кадров в интернатуре проводится в рамках концепции дуального обучения под руководством квалифицированных преподавателей с привлечением наставников из числа врачей со стажем не менее пяти лет на научно-практических базах организаций образования в области здравоохранения по индивидуальному плану, разработанному на основании требований, предъявляемых Минздравом к дальнейшей профессиональной деятельности выпускников.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» до 5 июля.