Топ-события недели: куда уедет Кубок Стэнли? Возьмет ли Шавкат 16-ую победу в UFC?

Конец июня обещает порадовать любителей спорта жаркими встречами на льду и ринге.

Кубок Стэнли. Финал

В финале 105-го сезона Национальной Хоккейной Лиги (NHL) продолжается упорная борьба за Кубок Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Минувшие матчи финала добавили преимущества «Колорадо»: команда остановилась в двух шагах от победы. Одолев соперника в овертайме первой встречи, подопечные Джареда Беднара разгромили «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 7:0, оставив свои ворота на замке. Третий матч обернулся успехом для «Молний». Реванш оказался жарким, итог противостояния - 6-2. Забросив 2 шайбы в первом периоде и 4 во втором, «Тампа-Бэй Лайтнинг» заявили, что не намерены сдаваться на пути к победе.

Можно отметить, что в прошлом сезоне команды встречались на льду дважды, и оба раза «Тампа-Бэй» в упорной борьбе уступала своему сопернику с минимальным отрывом.

С каждым матчем главная награда NHL становится все ближе к своему обладателю. Остается только ждать: закрепят ли «Колорадо Эвеланш» успех или же «Тампа-Бэй Лайтнинг» сумеют изменить ход игры и вырвутся в лидеры финала.

Коэффициенты от Parimatch на 23.06:

П1 - 2.41, Х - 4.40, П2 - 2.41

UFC Fight Night

26 июня на спортивной арене города Элмонт «UBS Arena» состоится очередной UFC Fight Night. Одним из самых зрелищных поединков вечера обещает быть со-главный бой американца Нила Магни (26-9) и казахстанского бойца Шавката Рахмонова (15-0).

Каждый бой Рахмонова с нетерпением ожидают тысячи поклонников смешанных единоборств по всему миру. Неудивительно, ведь на данный момент «Кочевник» все еще остается одним из самых перспективных проспектов. Шавкат Рахмонов до сих пор остается непобежденным и собирается добавить 16-ю победу в копилку своих достижений.

Против казахстанца выступит 34-летний боец из США Нил Магни. За своими плечами американец имеет большое число боев в UFC и намерен переиграть ситуацию, став первым бойцом, который одержит победу над «Кочевником». Неизвестно, поможет ли Магни разница в опыте вырваться вперед, но фаворитом на данный момент остается Рахмонов.

В главные события вечера также входит схватка Царукян – Гамрот.

Линия на бой от Parimatch:

П1 – 5.20, П2 – 1.18