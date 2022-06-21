Гражданин Азербайджана завладел золотом казахстанок и скрылся

Женщина обратилась с заявлением о хищении золотых изделий в полицию Абайского района. Она отметила, что продает ювелирные украшения на одном из рынков города. Незнакомый мужчина завладел золотыми цепями общей стоимостью свыше 800 тыс. тенге, передает Zakon.kz.

Лжепокупатель выбрал дорогостоящие золотые цепочки. Перед покупкой он решил проверить их на подлинность в ближайшем ломбарде. Затем скрылся в неизвестном направлении.

Обращение полицейские зарегистрировали по ст. 190 УК РК «Мошенничество» и приступили к розыску мужчины. По камерам видеонаблюдения оперативники установили личность подозреваемого.

В ходе расследования стражи порядка установили его причастность к аналогичному преступлению в Туркестанской области. Предпринимательнице из Сарыагаша мужчина нанес ущерб в размере 1,5 млн тенге.

Правоохранители в целях установления местонахождения мошенника направили ориентировки к своим коллегам в других регионах страны. В результате оперативники вышли на след подозреваемого и задержали его в Петропавловске.

Им оказался 44-летний гражданин Азербайджана. В настоящее время он находится под стражей. Дело с обвинительным актом следователи Абайского РУП направили в суд.