Гражданин Азербайджана завладел золотом казахстанок и скрылся
Лжепокупатель выбрал дорогостоящие золотые цепочки. Перед покупкой он решил проверить их на подлинность в ближайшем ломбарде. Затем скрылся в неизвестном направлении.
Обращение полицейские зарегистрировали по ст. 190 УК РК «Мошенничество» и приступили к розыску мужчины. По камерам видеонаблюдения оперативники установили личность подозреваемого.
В ходе расследования стражи порядка установили его причастность к аналогичному преступлению в Туркестанской области. Предпринимательнице из Сарыагаша мужчина нанес ущерб в размере 1,5 млн тенге.
Правоохранители в целях установления местонахождения мошенника направили ориентировки к своим коллегам в других регионах страны. В результате оперативники вышли на след подозреваемого и задержали его в Петропавловске.
Им оказался 44-летний гражданин Азербайджана. В настоящее время он находится под стражей. Дело с обвинительным актом следователи Абайского РУП направили в суд.