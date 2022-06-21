Главные изменения в законодательстве за неделю: с 13 по 19 июня 2022 года

Информационная система «Параграф» подготовила информацию об изменениях в законодательстве, произошедших за неделю: с 13 по 19 июня 2022 года, передает Zakon.kz.

Сотрудничество

Глава государства 11 июня 2022 года подписал закон «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и кабинетом министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центрально-Азиатского региона».

Соглашение предусматривает, что казахстанская сторона оказывает кыргызской стороне военно-техническое содействие в виде безвозмездной передачи военного имущества.

Наименования и объемы военного имущества согласовываются по дипломатическим каналам уполномоченными органами сторон в двухмесячный срок после подписания соглашения.

Подписан закон «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения».

Соглашение определяет условия торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Арменией по поставке товаров, классифицируемых в группе 27 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза в Республику Армения, за исключением нефти, электроэнергии, природного газа и угля.

Диппаспорта

Указом президента РК внесены дополнения в правила оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия, учета, хранения и уничтожения дипломатических и служебных паспортов РК и перечень должностных лиц Республики Казахстан, которым выдаются дипломатические и служебные паспорта РК.

Теперь в перечень лиц, которым выдается служебный паспорт РК, включены работники Национального банка, назначенные в загранучреждения РК в порядке прикомандирования.

Вывоз валюты

Президент РК внес изменения в указ от 14 марта 2022 года «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан», которым установлен запрет на вывоз из Казахстана наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов, золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.

Указ дополнен пунктом, которым установлено, что запрет не распространяется на:

операции Национального банка, а также операции организаций, входящих в структуру Нацбанка;

вывоз аффинированного золота, полученного после переработки иностранного сырья, ввезенного на территорию РК с территории государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, и заявляемого под таможенную процедуру «реэкспорта» на основании документа об условиях переработки и акта государственного контроля;

вывоз аффинированного золота, полученного после переработки давальческого сырья государства, являющегося членом ЕАЭС, с последующим вывозом аффинированного золота на территорию того же государства – члена ЕАЭС (на основании заключения об условиях переработки);

вывоз банками второго уровня неплатежной или негодной к обращению наличной иностранной валюты, осуществляемый на основании соответствующего договора с иностранным банком;

иные случаи, определяемые отдельными актами правительства РК.

Полномочия госсоветника

Указом президента Казахстана от 14 июня 2022 года определен статус и полномочия государственного советника РК и признаны утратившими силу некоторые указы.

Государственный советник РК является должностным лицом республики, назначаемым на должность и освобождаемым от должности президентом РК.

Государственный советник осуществляет свою деятельность под непосредственным руководством президента РК, ему подотчетен и подконтролен.

Государственный советник осуществляет следующие полномочия:

1) вырабатывает для президента РК стратегические предложения в сфере внутренней политики; 2) по поручению главы государства представляет его интересы:

в отношениях с парламентом РК и его палатами, другими государственными органами, политическими партиями и общественными объединениями;

в международных отношениях;

3) координирует деятельность:

по вопросам социально-гуманитарной сферы: образования, науки, культуры и спорта;

консультативно-совещательных органов при главе государства;

4) курирует деятельность Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК, координирует работу государственных аналитических структур в сфере общественного развития;

5) координирует работу по присуждению гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары»;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручениями президента РК.

Государственным советником РК назначен Ерлан Карин.

Национальный курултай

Указом главы государства от 14 июня 2022 года создан Национальный курултай при президенте РК.

Также утверждены:

положение о Национальном курултае;

состав Национального курултая.

Основная цель деятельности Национального курултая – выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации.

Председателем Национального курултая является президент Казахстана.

Государственный советник его замещает, утверждает повестку дня заседаний курултая и осуществляет иные полномочия по поручениям председателя.

Состав Национального курултая формируется из числа известных государственных и общественных деятелей, представителей политических партий, неправительственного сектора, бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества и общественных советов областей, городов республиканского значения, столицы. Периодически состав Национального курултая будет обновляться путем проведения ротации его членов.

Рабочим органом Национального курултая является Министерство информации и общественного развития РК.

Заседания Национального курултая проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Соцвыплаты

Постановлением правительства Казахстана от 10 июня 2022 года с 1 апреля 2022 года повысились размеры социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 апреля 2022 года, на 4% от размера получаемых социальных выплат.

Комплексное тестирование

Министр образования и науки внес изменения в правила проведения комплексного тестирования.

Согласно изменениям, прием заявлений для участия в КТ осуществляется в следующие сроки:

с 1 июня по 15 июля;

с 1 по 18 ноября.

При проведении КТ в бумажном формате поступающему не разрешается:

выходить из аудитории без разрешения и сопровождения администратора тестирования, выполняющего функции дежурного по коридору;

переговариваться;

пересаживаться с места на место;

обмениваться материалами тестирования;

выносить материалы тестирования из аудитории;

выходить из аудитории более двух раз;

заносить в аудиторию и использовать шпаргалки, учебно-методическую литературу, таблицу Менделеева и растворимости солей, калькулятор, фотоаппарат, мобильные средства связи (пейджер, сотовые телефоны, планшеты, iPad, iPod, смартфоны, рации, ноутбуки, плейеры, модемы (мобильные роутеры), смарт-часы, проводные и беспроводные наушники, беспроводные видеокамеры, GPS-навигаторы, GPS-трекеры, устройства удаленного управления, а также другие устройства обмена информацией, работающие в следующих стандартах: GSM, 3G, 4G, 5G, VHF, UHF, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Dect;

осуществлять порчу материалов тестирования (листов ответов и книжек) путем их смятия, использования корректирующей жидкости, отрыва страниц;

закрашивание секторов, не предусмотренных для этого (номер листа ответов).

При этом допускается пользование калькулятором, таблицами Менделеева и растворимости солей, находящимися в интерфейсе для тестирования компьютера.

Ограничение на вывоз подсолнечного масла

Приказом Минсельхоза утверждены правила распределения количественных ограничений (квот), а также перечень товаров, в отношении вывоза которых с территории республики вводятся количественные ограничения.

Так, в перечень товаров, в отношении вывоза которых с территории РК вводятся количественные ограничения, включены:

масло подсолнечное сырое в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее;

масло подсолнечное сырое прочее;

прочее подсолнечное масло или его фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее;

прочие.

Размер квоты составляет 68 тыс. тонн. Срок действия квоты – по 31 августа 2022 года.

Вооруженные силы

Приказом министра обороны РК внесены изменения в правила физической подготовки в Вооруженных силах РК.

Так, кандидаты для поступления в военные учебные заведения из числа гражданской молодежи сдают экзамен по физической подготовке по трем упражнениям (подтягивание на перекладине, бег на 100 метров, бег на 3 тыс. метров).

Кандидаты для поступления в военные учебные заведения из числа военнослужащих сдают экзамен по физической подготовке в соответствии с возрастными группами по трем упражнениям (подтягивание на перекладине, бег на 100 метров, бег на 3 тыс. метров).

Кандидаты для поступления в военные учебные заведения из числа военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту на должностях сержантского, офицерского составов сдают экзамен по физической подготовке в соответствии с возрастными группами:

первая, вторая, третья, четвертая возрастные группы – бег на 100 метров, подтягивание на перекладине и бег на 3 тыс. метров;

пятая возрастная группа – бег на 100 метров, подтягивание на перекладине и бег на 1 тыс. метров;

шестая, седьмая, восьмая возрастные группы – подтягивание на перекладине и бег на 1 тыс. метров;

военнослужащие-женщины первой и второй возрастных групп – бег на 100 метров, комплексное силовое упражнение и бег на 1 тыс. метров;

военнослужащие-женщины третьей возрастной группы и старше – комплексное силовое упражнение и бег на 1 тыс. метров.

Все изменения, произошедшие в законодательстве за неделю, можно посмотреть здесь.